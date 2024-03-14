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Археологи раскрыли тайну татуировок «ледяного человека» Этци

EJA: рисунки на коже 5300-летней мумии из Альп были сделаны костяной иглой

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Aaron Deter-Wolf, Danny Riday

Американские ученые из управления археологии штата Теннеси выяснили, каким образом были сделаны татуировки знаменитого «ледяного человека Этци — мумии возрастом 5300 лет, найденной в Альпах на границе Австрии и Италии. Исследование опубликовано в научном издании European Journal of Archaeology (EJA).

Долгое время считалось, что рисунки на коже древнего обитателя Европы были нанесены методом втирания сажи в надрезы.

Чтобы лучше изучить этот вопрос, археолог Аарон Детер-Вольф совместно с художниками-татуировщиками Дэнии Ридеем из Новой Зеландии и Майей Якобсен из Дании провел эксперимент, в ходе которого один из мастеров нанес себе на ногу несколько татуировок с помощью четырех древних техник. Специалист использовал инструменты из костей животных, обсидиана, меди, кабаньего клыка, а также современную стальную иглу.

Затем исследователи тщательно задокументировали процесс заживления, зажившие шрамы и внешний вид каждой татуировки с течением времени. Это предоставило базу данных, с которой они могли сравнить древние татуировки для своего нового исследования.

Как показало сравнение, рисунки на коже «ледяного человека» Этци были выполнены не с помощью надрезов и сажи, а набиты костяной или медной иглой. На это указывают неровные края линий и их пунктирность. Ученые отметили, что такой способ создания татуировок под названием «хэндпоук» практикуется и в наши дни.

По словам археологов, это открытие свидетельствует о более высоком уровне развития культуры людей медного века, чем считалось ранее.

Ранее исследователи нашли в Турции древнейшие украшения для пирсинга.

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