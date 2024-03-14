Вещества из косметики могут повышать риск рака матки

Загрязнители окружающей среды могут повышать риск развития рака эндометрия, влияя на уровень половых гормонов женщин. Это показало исследование, опубликованное в журнале Environmental Health Perspectives (EHP).

Рак эндометрия — это тип опухоли, который развивается на внутренней слизистой оболочке матки. Заболеваемость этим типом рака увеличивается, отчасти из-за старения населения. Это гормон-зависимый рак, и потому эстрогены играют важную роль в его развитии и прогрессировании. На их уровень могут повлиять некоторые загрязнители окружающей среды (эндокринные разрушители), поэтому ученые предположили, что они также повышают риск рака эндометрия.

Эндокринные разрушители содержатся во многих промышленных продуктах, включая средства от сорняков и вредителей, а также в косметике и других повседневных потребительских продуктах.

Ученые проверили анализ крови более 300 женщин с раком эндометрия и без него. Оказалось, что умеренные дозы эндокринных разрушителей повышали риск развития рака эндометрия. Более выраженное воздействие этих веществ, однако, не повышало риск еще больше.

Исследование подчеркивает негативное влияние эндокринных разрушителей на здоровье человека и необходимости принятия мер для общественного здравоохранения.

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