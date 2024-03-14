Стало известно, какие специи могут улучшить здоровье кишечника

Ученые из Национального университета естественной медицины в США обнаружили, что черный перец, корица, имбирь, измельченные лук и чеснок, а также куркума могут улучшить здоровье кишечника благодаря высокому содержанию в них полифенолов — особых растительных соединений. Результаты исследования опубликованы в журнале Nutrients.

В ходе исследования ученые проанализировали показатели состояния здоровья и пищевые привычки 96 взрослых людей. Добровольцев попросили сообщить, какие специи они обычно употребляют и как часто используют их при приготовлении и декорировании блюд. Также ученые взяли у участников образцы кала для оценки микробного разнообразия в кишечнике.

Оказалось, что повышенная частота употребления черного перца, корицы, имбиря, сублимированных лука и чеснока, а также куркумы способствовало увеличению в кишечнике популяции бактерий рода Lactobacillus и Sutterella. Количество Eubacterium ventriosum, Ruminococcus torques, Bacteroides и Enterococcus при этом снижалось. Ученые объяснили, что такие изменения в микробиоме кишечника коррелировали с улучшением функции органа.

По мнению исследователей, польза трав и специй для кишечника обусловлена тем, что они богаты полифенолами — особыми растительными соединениями, которые выступают пищей для полезных бактерий.

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