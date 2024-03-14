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Ученые выявили новый способ снижения частоты приступов мигрени

Brain Communications: улучшение качества сна снижает частоту приступов мигрени

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Даша Зайцева/«Газета.Ru»

Ученые из университета здравоохранения штата Аризона выяснили, что более качественный сон может быть способом сокращения частоты возникновения приступов мигрени. Результаты исследования опубликованы в Brain Communications.

В ходе исследования ученые обнаружили, что при лишении лабораторных мышей сна у них чаще возникала боль, подобная мигренозной. Исследователи уточнили, что специфика сна грызунов в точности соответствует таковой у людей. Это значит, что чередование фаз и стадий ночного отдыха у мыши и человека протекает аналогичным образом.

Дальнейшее изучение состояния здоровья мышей с применением электроэнцефалографии (метода диагностики состояния нервной системы, основанного на регистрации биоэлектрических сигналов коры головного мозга) и визуального наблюдения показало, что боль, аналогичная мигренозной, не снижала качество сна.

Ученые предположили, что не мигрень является провокатором проблем с засыпанием и дневной сонливости, а плохое качество сна увеличивает риск появления болей. По мнению исследователей, люди, страдающие мигренью, могут снизить частоту приступов, улучшив качество ночного отдыха. Это можно сделать путем снижения уровня повседневного стресса и отказа от гаджетов перед сном.

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