Ученые объяснили негативный эффект от инверсионных следов самолетов

Международная группа ученых-экологов выяснила, что изменение маршрутов коммерческих авиарейсов может снизить плотность инверсионных следов в атмосфере. Это, в свою очередь, поможет замедлить глобальное потепление. Исследование опубликовано в научном журнале Environmental Research: Infrastructure and Sustainability (ERIS).

Как показали предыдущие изыскания, авиалайнеры вносят непропорциональный вклад в изменение климата. В дополнение к выбросам парниковых газов, реактивные самолеты также могут создавать инверсионные следы, состоящие изо льда, водяного пара и твердых частиц.

Когда несколько бортов подряд пролетают по одному маршруту, их инверсионные следы сливаются в перистые облака. Эти облака действуют, как одеяло, удерживая тепло у земли. По словам ученых, с этим эффектом связано примерно 35% общего вклада авиаотрасли в глобальное потепление.

Согласно анализу, всего от 2% до 10% рейсов создают около 80% инверсионных следов. Согласно данным моделирования 85 тыс. полетов на большой высоте, изменение маршрутов 14% перелетов приведет к сокращению количества инверсионных следов на 73% и увеличит расходы на перевозки лишь на 0,08%.

Ранее февраль 2024 года оказался самым теплым в истории наблюдений.