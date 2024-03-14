Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Ученые объяснили негативный эффект от инверсионных следов самолетов

ERIS: выбросы реактивных лайнеров создают перистые облака, удерживающие тепло

close
100%
Shutterstock/goodmoments

Международная группа ученых-экологов выяснила, что изменение маршрутов коммерческих авиарейсов может снизить плотность инверсионных следов в атмосфере. Это, в свою очередь, поможет замедлить глобальное потепление. Исследование опубликовано в научном журнале Environmental Research: Infrastructure and Sustainability (ERIS).

Как показали предыдущие изыскания, авиалайнеры вносят непропорциональный вклад в изменение климата. В дополнение к выбросам парниковых газов, реактивные самолеты также могут создавать инверсионные следы, состоящие изо льда, водяного пара и твердых частиц.

Когда несколько бортов подряд пролетают по одному маршруту, их инверсионные следы сливаются в перистые облака. Эти облака действуют, как одеяло, удерживая тепло у земли. По словам ученых, с этим эффектом связано примерно 35% общего вклада авиаотрасли в глобальное потепление.

Согласно анализу, всего от 2% до 10% рейсов создают около 80% инверсионных следов. Согласно данным моделирования 85 тыс. полетов на большой высоте, изменение маршрутов 14% перелетов приведет к сокращению количества инверсионных следов на 73% и увеличит расходы на перевозки лишь на 0,08%.

Ранее февраль 2024 года оказался самым теплым в истории наблюдений.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами