Ученые выяснили, где в организме задерживается больше всего микропластика

Австралийские ученые из Университета Нового Южного Уэльса изучили движение микропластика в организме человека при вдыхании его частиц. Исследование опубликовано в научном журнале Physics of Fluids (POF).

Микропластик — крошечные кусочки пластикового мусора длиной менее пяти миллиметров. Сегодня они почти повсеместно встречаются во всех уголках Земли, включая глубины океанов и полярные льды.

Согласно предыдущим расчетам, каждый час человек в среднем вдыхает около 16,2 фрагмента микропластика.

В новом исследовании ученые создали компьютерную модель для анализа, где попадающий в организм пластик чаще всего откладывается. Оказалось, что наиболее крупные полимерные фрагменты имеют тенденцию застревать в верхних дыхательных путях, включая полость носа и заднюю часть горла.

Полное воздействие микропластика на организм человека до сих пор неизвестно. Однако было доказано, что он уничтожает клетки, вызывает воспаление кишечника и снижение фертильности у мышей.

Микропластик также может переносить вирусы, бактерии и другие опасные химические вещества, которые перемещаются по микроскопическим поверхностям его фрагментов.

Ранее частицы микропластика нашли в человеческих артериях.