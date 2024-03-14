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На Марсе обнаружили новый гигантский вулкан

SETI: в марсианском регионе Тарсис нашли вулкан высотой девять километров

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NASA/JPL/USGS

Ученые из международного Института поиска внеземного разума SETI заявили об обнаружении нового гигантского вулкана на Марсе. Объекту дали имя Ноктис, что значит «ночь» на латыни. Исследование опубликовано на официальном сайте Института SETI.

Ноктис находится в вулканической провинции Тарсис или Фарсида, расположенной близ экватора Марса. В той же местности расположены другие огромные марсианские вулканы: Монс Павонис (высота — 14000 метров), Монс Аскрей (18000 метров) и Монс Арсия (19000 метров).

По словам специалистов, хотя открытая гора более эродирована и менее высока, чем другие вулканы Красной планеты, ее масштабы все равно впечатляют — диаметр составляет 450 километров, а высота достигает 9022 метров.

Огромные размеры вулкана Ноктис и сложная история изменений указывают на то, что он был активен в течение очень долгого времени. Кроме того, в его юго-восточной части расположены тонкие недавние вулканические отложения, под которыми, вероятно, все еще присутствует лед, уточнили исследователи.

В SETI отметили, что наличие льда на небольшой глубине вблизи экватора означает, что люди потенциально могут исследовать менее холодную область Марса, сохранив возможность добывать воду для поддержания жизни и производства ракетного топлива.

Ранее спутник заснял ледяные утесы на полюсе Марса.

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