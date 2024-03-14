Диетологи развеяли популярные мифы об уксусе

Употребление яблочного уксуса для снижения веса и показателей кровяного давления может быть неэффективным, поскольку такие потенциальные терапевтические свойства этого продукта не имеют научных обоснований. Об этом диетологи Дуэйн Меллор и Гюнтер Кунле рассказали Daily Mail.

Ранее по результатам нескольких некрупных исследований некоторые ученые предположили, что употребление яблочного уксуса за обедом может помочь сбросить вес. Примером такого исследования выступает работа ученых из университета Святого Духа имени Дюкейна (США). Они сообщили, что при условии соблюдения дефицита калорий, группа людей, ежедневно употреблявших уксус, сбросила на 1,3 кг больше по сравнению с контрольной.

Однако, по словам Меллора и Кунле, большинство участников таких экспериментов не обладали стабильным весом и пищевыми привычками. Это позволяет усомниться в способности уксуса снижать вес. Кроме того, конкретный механизм действия этого продукта, якобы способствующий ускорению жиросжигания, не изучен.

Также в научном сообществе не существует доказательств того, что уксус может снижать кровяное давление. Несмотря на то, что результаты некоторых научных работ свидетельствуют о способности пищи с содержанием уксусной кислоты препятствовать развитию гипертонии у грызунов, аналогичный эффект для людей может быть недостижим.

Ранее врач развеяла миф о вреде шаурмы.