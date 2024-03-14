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Игра с собакой может улучшить концентрацию внимания, выяснили ученые

PLOS ONE: общение с собакой активирует участки мозга, отвечающие за внимание

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Ученые из университета Конкук в Южной Корее обнаружили, что общение с собаками может усиливать мозговые волны в областях, связанных с регуляцией стресса и повышением концентрации внимания. Результаты исследования опубликованы в журнале PLOS ONE.

Чтобы лучше понять, как общение с животными влияет на настроение и когнитивные навыки, ученые попросили 30 взрослых участников выполнить восемь различных действий с хорошо обученной собакой. В течение определенного количества времени добровольцы фотографировались и играли с животным, а также давали ему различные угощения.

Отмечается, что во время эксперимента все участники носили специальные устройства для электроэнцефалографии (ЭЭГ) — изучения электрической активности мозга в ходе взаимодействия с собакой.

Результаты показали, что относительная сила колебаний альфа-диапазона в мозге увеличивалась, когда участники играли с собакой и выгуливали ее, что отражало состояние расслабленности и спокойствия. У здорового человека альфа-ритм преобладает по амплитуде в области теменной, затылочной и сенсомоторной коры мозга.

При расчесывании шерсти собаки, ее поглаживании или игре с животным увеличивалась относительная сила колебаний бета-диапазона, что свидетельствовало об улучшении концентрации внимания. Наиболее сильно этот ритм выражен в лобных областях, но при различных видах интенсивной деятельности резко усиливается и распространяется на другие участки мозга.

Авторы исследования отметили, что их открытие служит источником ценной информации о терапевтических эффектах взаимодействия человека с животными. Полученные данные в будущем можно будет применить для разработки новых методов борьбы с тревогой и стрессом.

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