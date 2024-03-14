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Врач рассказал, какие продукты можно есть в зависимости от вида камней в почках

Уролог Королев: диета при мочекаменной болезни зависит от типа камней в почках

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scitechdaily.com

Если пациенту диагностировали мочекаменную болезнь, то ему необходимо придерживаться определенной диеты, которая зависит от типа камней в почках.
Об этом «Газете.Ru» рассказал заведующий урологическим отделением НКЦ №2 Российского научного центра хирургии им. Б.В. Петровского, врач-уролог высшей категории, Сергей Королев.

Врач объяснил, что по химическому составу почечные камни неодинаковы. Они делятся на оксалатные (состоящие из солей кальция и щавелевой кислоты), уратные (из солей мочевой кислоты) и фосфатные (соли фосфорной кислоты). Разные виды камней требуют введения определенных пищевых привычек.

«При наличии оксалатного камня необходимо потреблять 2-2,5 л жидкости в сутки. В ряде случаев следует ограничить молочные продукты, соленые закуски, шоколад, инжир, черную смородину, чернику, конфеты, варенье, кондитерские изделия, какао и крепкий кофе», — уточнил Королев.

При фосфатных камнях показана преимущественно «кислая», мясная пища. Уролог отметил, что употреблять ее нужно в адекватных количествах. Также стоит обратить внимание на фрукты, овощи и ягоды, обладающие мочегонным эффектом. К ним относятся арбузы, баклажаны, бананы, груши, дыни, земляника, капуста, клюква, крыжовник, морковь, салат посевной, смородина, тыква и укроп.

Исключить мясо молодых животных и птиц следует при уратных камнях. Также нежелательно употреблять соленые сыры и бобовые. Вместо них рекомендуется отдать предпочтение нежирному мясу, рыбе, крупам и супам. Не реже чем один раз в семь-десять дней показано включение разгрузочных дней (молочных, овощных, фруктовых) с увеличением количества потребления суточной жидкости.

Подробнее о симптомах мочекаменной болезни и методах ее лечения — в материале «Газеты.Ru».

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