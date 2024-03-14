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Врач назвал причины, из-за которых почки наполняются камнями

Уролог Королев: молочная диета провоцирует образование камней в почках

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digifoodstock.com/Global Look Press

Малоподвижный образ жизни, а также избыток белка и кальция из-за обилия молочных продуктов в рационе может спровоцировать мочекаменную болезнь. Об этом «Газете.Ru» рассказал заведующий урологическим отделением НКЦ №2 Российского научного центра хирургии им. Б.В. Петровского, врач-уролог высшей категории Сергей Королёв.

«Вероятность развития мочекаменной болезни возрастает, если человек ведет малоподвижный образ жизни, приводящий к нарушению фосфорно-кальциевого обмена. Также заболевание могут спровоцировать особенности питания, например, избыток белка, кислая и острая пища, увеличивающая кислотность мочи», — уточнил врач.

Кроме того, потенциальной причиной мочекаменной болезни может быть молочная диета, то есть обилие в рационе молочных продуктов, которые богаты кальцием. Этот химический элемент повышает вероятность камнеобразования. Также камни могут появиться из-за аномалий мочевыделительной системы, например, отсутствия у человека одной почки.

«Риски развития мочекаменной болезни также повышается при наличии воспалительных заболеваний, причем не обязательно в почках. Инфекция может попасть в мочевые пути и вызвать там вторичное воспаление, что может привести к образованию камня», — добавил уролог.

Подробнее о симптомах мочекаменной болезни и методах ее лечения — в материале «Газеты.Ru».

Ранее были перечислены заболевания, входящие в число факторов риска развития рака.

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