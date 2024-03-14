Врач рассказал, какие симптомы указывают на камни в почках

Резкая, кинжальная боль в поясничной области и внизу живота указывает на наличие камней в почках. Также мочекаменная болезнь может проявляться учащенным мочеиспусканием, тошнотой, рвотой и парезом кишечника. Об этом «Газете.Ru» рассказал заведующий урологическим отделением НКЦ №2 Российского научного центра хирургии им. Б.В. Петровского, врач-уролог высшей категории Сергей Королёв.

Уролог уточнил, что боль в поясничной области может возникать как с одной стороны, так и сразу с двух. По его словам, это одна из самых сильных болей, которую вряд ли можно с чем-то спутать. Часто пациенты с мочекаменной болезнью ее описывают как «кинжальную». Если камень располагается в нижних отделах мочеточников, боль возникает внизу живота и отдает в паховую область. Специалист также рассказал, что иногда мочекаменная болезнь может не давать о себе знать.

«Иногда сформированный камень лежит годами в почках и не увеличивается, — он может вызвать боли только в том случае, когда нарушает отток мочи, то есть перекрывает мочеточник или почечную лоханку. В этом случае почку раздувает и возникает почечная колика», — объяснил врач.

Указывать на камни в почках может не только боль. Симптомами мочекаменной болезни выступают учащенное мочеиспускание, тошнота, рвота, парез кишечника, рефлекторная анурия (прекращение поступления мочи в мочевой пузырь). Также может отмечаться присутствие крови в моче.

В редких случаях, при образовании больших разветвленных камней, практически полностью занимающих чашечно-лоханочную систему почки, у пациентов могут возникать неспецифические жалобы. К ним относятся повышенная утомляемость и слабость.

Подробнее о симптомах мочекаменной болезни и методах ее лечения — в материале «Газеты.Ru».

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