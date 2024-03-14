Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Найден способ обнаружить рак кишечника с точностью 83% без колоноскопии

NEJM: новый анализ крови выявляет рак кишечника с точностью 83% без колоноскопии

close
100%
Shutterstock

Новый анализ крови показал точность 83% при обнаружении бессимптомного колоректального рака. Результаты исследования опубликованы в журнале NEJM.

В исследовании приняли участие почти 8000 человек в возрасте от 45 до 84 лет. Точность теста оценивали в сравнении с колоноскопией — золотым стандартом для скрининга колоректального рака. Новый анализ основан на поиске ДНК опухоли в крови человека. Этот метод также известен как жидкостная биопсия.

У 83,1% участников с колоректальным раком, подтвержденным колоноскопией, был положительный результат анализа крови. У остальных колоноскопия выявила опухоль, но тест показал отрицательный результат. Анализ крови был наиболее чувствительным при раке кишечника на ранней стадии и менее чувствителен к предраковым поражениям, которые могут стать злокачественными с течением времени.

Точность у нового анализа примерно такая же, как у домашних тестов для анализа стула. Но сдать кровь на анализ гораздо удобнее, что может способствовать более широкому скринингу рака.

«Рак колоректального рака распространен и его можно легко предотвратить скринингом, но только от 50 до 60% людей, которые имеют право на скрининг, фактически проходят эти тесты», — отметили ученые.

Ранее российские ученые выяснили, что кишечные микробы могут повысить шансы на избавление от рака.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами