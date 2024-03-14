В России появилось стадо коров, дающих легкоусваиваемое молоко

Ученые ФГБНУ «Краснодарский научный центр по зоотехнии и ветеринарии» при Минобрнауки России создали стадо коров, молоко которых не вызывает негативные реакции желудочно-кишечного тракта и разработали высокочувствительную тест-систему для быстрого определения такого молока. Об этом «Газете.Ru» рассказали в Минобрнауки.

В молоке содержится полезный белок β-казеин. Существовать он может в двух вариантах — А1 и А2, они отличаются всего лишь одной аминокислотой в составе. Однако форма А1 приводит к образованию в организме токсичных веществ, вызывающих воспаление. По данным ВОЗ, у 30% населения мира отмечаются негативные реакции желудочно-кишечного тракта на молоко и молочные продукты типа А1. Молоко, которое содержит только А2-форму, напротив, хорошо усваивается и оказывает благоприятное воздействие.

Содержание А1- и А2-формы β-казеина в молоке зависит от генотипа коровы. Новая технология позволила создать стадо коров, которые дают только А2-легкоусваиваемое молоко. В Краснодарском крае уже наладили производство молочной продукции А2 типа: йогурты, сметаны, сыра и творога с высоким содержанием казеина.

Тип молока можно быстро определить с помощью тест- системы. Новая технология отличается простотой и невысокой стоимостью.

«Генотипирование одной коровы обходится всего в 600 рублей. Проведение исследований доступно большинству ветеринарных лабораторий, укомплектованных самой недорогой приборной базой — центрифугой, амплификатором и электрофорезным аппаратом», — пояснили «Газете.Ru» в Минобрнауки.

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