Ученые выделили несколько типов сна и рассказали об их долгосрочном влиянии на здоровье

Группа исследователей под руководством ученых из университета штата Пенсильвания выделила четыре типа сна в зависимости от его качества. По их словам, приверженность человека определенному паттерну сна позволяет спрогнозировать состояние его здоровья в долгосрочной перспективе. Результатами исследования они поделились в журнале Psychosomatic Medicine (Psycho Med).

В ходе исследования ученые собрали данные о состоянии здоровья 3683 американцев. Добровольцев попросили рассказать, в какое время они обычно ложатся спать и встают, как восполняют недостаток сна, страдают ли бессонницей или другими психическими расстройствами. На основе полученной информации исследователи выделили четыре основных типа сна — оптимальный, «по выходным», с клиническими симптомами бессонницы и в гигиенических средствах защиты от физиологических выделений (подгузниках).

Для хорошо спящих участников были характерны оптимальные привычки в отношении сна. Они спали не менее 7-9 часов как минимум 4 дня в неделю. «Отсыпающиеся по выходным» не спали достаточно в будние дни, но восполняли недостаток отдыха в выходные по 7-9 часов или даже больше.

Для испытуемых с симптомами бессонницы были характерны проблемы со сном, такие как сокращение его продолжительности, дневная усталость и невозможность быстро заснуть. Для людей, по различным причинам пользующихся подгузниками, в основном свойственен хороший сон и привычка дремать днем.

К последним двум группам, по подсчетам исследователей, относились 77% участников. Оба паттерна сна не способствовали здоровью и хорошему самочувствию тех, кто их придерживался, а бессонница на 72-188% повышала риск хронических заболеваний, таких как болезни сердца и сосудов, диабет и депрессия. У «отсыпающихся по выходным» не была увеличена вероятность появления таких проблем.

Ранее ученые выяснили, как улучшить качество сна пожилых людей.