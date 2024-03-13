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Врач рассказала, какие просроченные лекарства опасны для жизни

Терапевт Агаева: просроченные антибиотики-тетрациклины могут быть ядовиты

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Просроченные лекарства могут стать токсичными или неэффективными. Об этом «Известиям» рассказала врач-терапевт медицинской компании «СберЗдоровье» Анастасия Агаева.

Среди опасных лекарств, которые нельзя принимать после истечения срока годности, врач выделила антибиотики и нитроглицерин. Дело в том, что препараты от бактерий на основе тетрациклина гидрохлорида со временем могут стать ядовитыми, а нитроглицерин — неэффективным.

Также нужно избавиться от просроченного инсулина (он может привести к диабетической коме) и любых других просроченных жидких лекарств, включая инъекционные, назальные, глазные и сиропы.

«Важно помнить, что любое лекарство, которое помутнело, изменило цвет или запах, принимать нельзя. Если вы по неосторожности приняли просроченное лекарство, то необходимо как можно быстрее вызвать скорую помощь», — предупредила Агаева.

Врач добавила, что согласно исследованиям, некоторые таблетки (парацетамол, ацетилсалициловая кислота, лоратадин) могут быть безопасны и эффективны в течение 15 лет. Однако лучше не рисковать своим здоровьем и не использовать просроченные лекарства, заключила она.

Ранее противозачаточный гель для мужчин оказался способен повышать либидо, не влияя на уровень тестостерона.

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