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Песков оценил план отправки белорусского космонавта в космос

Песков: РФ своевременно сообщит об отправке космонавта из Белоруссии к МКС

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«Роскосмос»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Москва своевременно сообщит об отправке белорусского космонавта в космос.

«Мы сообщим вам своевременно», — ответил представитель Кремля.

Таким образом он ответил на вопрос журналистов, намерен ли президент России Владимир Путин 12 апреля — в День космонавтики — объявлять об отправке космонавта из Белоруссии к Международной космической станции (МКС).

30 июня 2022 года экс-глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин сообщил о начале отбора среди белорусских претендентов на полет в космос. Позднее российский президент Владимир Путин подтвердил планы в 2023 году отправить на МКС белорусского космонавта, однако экспедиция была перенесена из-за ситуации с пилотируемым кораблем «Союз МС-22», у которого был поврежден радиатор.

В мае 2023 года Центр подготовки космонавтов (ЦПК) им. Ю. А. Гагарина сообщил, что женщина-космонавт из Белоруссии Марина Василевская войдет в основной экипаж 21-й экспедиции на МКС.

Ранее российские ученые создали космические двигатели, работающие на водке.

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