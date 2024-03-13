Геологи установили, что гравитация Тибета влияет на ливни в Восточной Азии

Китайские ученые-геологи из Нанкинского университета выяснили, что гравитационные волны Тибетского нагорья оказывают ощутимое воздействие на весенние дожди в Восточной Азии. Исследование опубликовано в научном журнале Science China Earth Sciences (SCES).

Команда обнаружила, что гравитационные волны, вызванные мелкомасштабной орографией (высотой и формой рельефа) над Тибетским нагорьем, вносят важный вклад в количество осадков в восточноазиатском регионе. Это воздействие сравнимо с эффектом от сильного нагрева поверхности крупномасштабной орографии нагорья.

«Разрушение орографических гравитационных волн вызывает зональное волновое сопротивление в средней тропосфере, которое нарушает геострофический баланс крупномасштабного западного потока и, таким образом, формирует геострофическую меридиональную циркуляцию на Тибетском нагорье», — говорится в исследовании.

В результате юго-западный муссонный поток на юго-восточном склоне Тибетского нагорья усиливается и переносит больше водяного пара в Восточную Азию, что приводит к более длительным и обильным весенним ливням.

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