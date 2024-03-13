Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Геологи установили, что гравитация Тибета влияет на ливни в Восточной Азии

SCES: гравитационные волны Тибетского нагорья усиливают осадки в весенние месяцы

close
100%
Global Look Press

Китайские ученые-геологи из Нанкинского университета выяснили, что гравитационные волны Тибетского нагорья оказывают ощутимое воздействие на весенние дожди в Восточной Азии. Исследование опубликовано в научном журнале Science China Earth Sciences (SCES).

Команда обнаружила, что гравитационные волны, вызванные мелкомасштабной орографией (высотой и формой рельефа) над Тибетским нагорьем, вносят важный вклад в количество осадков в восточноазиатском регионе. Это воздействие сравнимо с эффектом от сильного нагрева поверхности крупномасштабной орографии нагорья.

«Разрушение орографических гравитационных волн вызывает зональное волновое сопротивление в средней тропосфере, которое нарушает геострофический баланс крупномасштабного западного потока и, таким образом, формирует геострофическую меридиональную циркуляцию на Тибетском нагорье», — говорится в исследовании.

В результате юго-западный муссонный поток на юго-восточном склоне Тибетского нагорья усиливается и переносит больше водяного пара в Восточную Азию, что приводит к более длительным и обильным весенним ливням.

Ранее российские ученые нашли в Тибете бактерии, которые производят антибиотики.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами