Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Ученые выяснили, что пыль от тормозов автомобиля может быть опаснее его выхлопов

PNAS: при торможении транспорта в воздух попадают вредные заряженные частицы

close
100%
Global Look Press

Американские ученые из Калифорнийского университета в Ирвине изучили загрязнение воздуха микропылью, образующейся при срабатывании тормозов автомобилей. Они пришли к выводу, что в некоторых случаях образующиеся аэрозоли могут быть вреднее для здоровья людей, чем выхлопы машин с двигателями внутреннего сгорания. Исследование опубликовано в научном журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

«Токсичность и влияние частиц износа тормозов на здоровье в значительной степени неизвестны. Недавние результаты моей лаборатории показывают, что они могут вызывать окислительный стресс», — отметил один из авторов исследования, профессор химии аэрозолей Манабу Сираива.

Команда обнаружила, что процент выбрасываемых заряженных частиц во многом зависит от состава материала тормозных колодок. Поскольку частицы несут электрический заряд, их относительно легко удалить из воздуха.

«Заряженные частицы можно поймать до того, как они успеют повлиять на здоровье. Все, что для этого понадобится, это электростатический осадитель. Такое устройство захватывает частицы электрическим полем», — объяснил ведущий автор статьи Адам Томас.

Ученые добавил, что проблема загрязнения воздуха пылью от тормозных колодок будет обостряться по мере распространения электромобилей. Их тормоза выделяют больше частиц, поскольку машины на электротяге тяжелее бензиновых и дизельных аналогов за счет большого веса батарей.

Ранее стало известно, что выбросы газовой плиты в помещении могут быть в 100 раз вреднее выхлопов автомобилей на трассе.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами