Ученые выяснили, что пыль от тормозов автомобиля может быть опаснее его выхлопов

Американские ученые из Калифорнийского университета в Ирвине изучили загрязнение воздуха микропылью, образующейся при срабатывании тормозов автомобилей. Они пришли к выводу, что в некоторых случаях образующиеся аэрозоли могут быть вреднее для здоровья людей, чем выхлопы машин с двигателями внутреннего сгорания. Исследование опубликовано в научном журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

«Токсичность и влияние частиц износа тормозов на здоровье в значительной степени неизвестны. Недавние результаты моей лаборатории показывают, что они могут вызывать окислительный стресс», — отметил один из авторов исследования, профессор химии аэрозолей Манабу Сираива.

Команда обнаружила, что процент выбрасываемых заряженных частиц во многом зависит от состава материала тормозных колодок. Поскольку частицы несут электрический заряд, их относительно легко удалить из воздуха.

«Заряженные частицы можно поймать до того, как они успеют повлиять на здоровье. Все, что для этого понадобится, это электростатический осадитель. Такое устройство захватывает частицы электрическим полем», — объяснил ведущий автор статьи Адам Томас.

Ученые добавил, что проблема загрязнения воздуха пылью от тормозных колодок будет обостряться по мере распространения электромобилей. Их тормоза выделяют больше частиц, поскольку машины на электротяге тяжелее бензиновых и дизельных аналогов за счет большого веса батарей.

