Ученые оценили вред от сжигания мусора на электростанциях для человека

Группа китайских ученых из Тяньцзиньского университета оценила влияние выбросов станций по энергетической утилизации мусора на окружающую среду и организм человека. Исследование опубликовано в журнале Eco-Environment & Health (EEH).

Энергетическая утилизация предполагает сжигание твердых бытовых отходов на электростанциях для генерации электричества. Такой способ позволяет разгрузить свалки и увеличить производство электроэнергии, однако его воздействие на экологию и здоровье остается предметом дискуссий.

Ученые проанализировали выбросы 96 мусоросжигающих электростанций в регионе Бохай на востоке Китая.

Исследователи использовали модели погодного прогнозирования, чтобы предсказать, как загрязнители рассеиваются в атмосфере. Специалисты уделили особое внимание ключевым загрязнителям, таким как диоксины, фураны и твердые частицы.

Сравнивая концентрацию этих загрязнителей в окружающей среде с показателями безопасности для здоровья, команда рассчитала индексы опасности (HI) и канцерогенные риски (CR), чтобы оценить потенциальное воздействие на здоровье близлежащего населения.

Результаты показали, что уровни этих загрязнителей были ниже международных пороговых значений безопасности, что позволяет предположить, что риски для здоровья, связанные с проживанием рядом с мусоросжигающими заводами, сравнительно невелики.

Ранее ученые научились перерабатывать пластиковый мусор в пищевую добавку с помощью бактерий.