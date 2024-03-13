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Ученые оценили вклад природы в мировую экономику в сотни триллионов долларов

ESE: человечество за год заработало на экосистемах Земли до $197 трлн

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Pexels

Группа ученых из Китайской академии экологического планирования подсчитала объемы внешнего экосистемного продукта (ВЭП) для 179 стран мира. Исследование опубликовано в научном журнале Environmental Science and Ecotechnology (ESE).

Согласно подсчетам специалистов, в 2018 году вклад глобальных экосистем в мировую экономику составил от $112 трлн до $197 трлн. При этом соотношение ВЭП к внутреннему валовому продукту (ВВП) оказалось равным 1,85.

Лесные и водно-болотные экосистемы предоставляют широкий спектр ценных услуг. На них пришлось почти 80% общего ВЭП.

В пятерку стран с самым высоким общим ВЭП входят Бразилия, США, Китай, Россия и Канада. Из 179 проанализированных стран только 84 продемонстрировали одновременный рост как ВЭП, так и ВВП. При этом Китай, Индонезия и Австралия также входят в десятку крупнейших стран, где растут оба показателя.

Команда обнаружила сильную взаимосвязь между выделением кислорода, регулированием климата и услугами по улавливанию углерода. Кроме того, в разных частях света были обнаружены компромиссные факторы, препятствующие сохранению и развитию экологии.

Например, в африканских странах решение проблем, связанных с наводнениями, может мешать оптимальному управлению региональными экосистемами, поскольку там необходим компромисс между сохранением почвы и регулированием наводнений и климата в целом.

Хотя водохранилища могут снизить риски паводков и обеспечить водоснабжение, они также способны изменить среду обитания, нарушить водные экосистемы и повлиять на сохранение биоразнообразия.

Ранее ученые выяснили, сколько денег потеряет человечество без Антарктиды.

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