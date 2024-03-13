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Врач рассказала, как периодическое голодание влияет на здоровье мозга

The Conversation: периодическое голодание может улучшить когнитивные способности

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Pexels

Австралийский диетолог Хейли О'Нил рассказала The Conversation, что периодическое голодание (короткие периоды ограничения калорийности рациона) может повысить когнитивные способности, укрепить сосуды и наладить циркадные ритмы.

Прерывистое голодание — это любой из различных графиков приема пищи, которые представляют собой чередование добровольного голодания (или снижения потребления калорий) и периодов сытости в течение определенного количества времени. Диетолог уточнила, что обычно ежедневный период голодания длится от 12 до 16 часов. Остальное время отводится на прием пищи.

Специалист рассказала, что из-за замедления метаболического процесса по выработке энергии и снижения уровня сахара в крови в начале нескольких фаз голодания человек может ощутить усталость, тошноту, снижение настроения, раздражительность, головную боль и затуманенность сознания. Эти симптомы ослабевают по мере привыкания к новому рациону вследствие перехода организма на энергию кетонов — химических веществ, выделяющихся в результате углеводного голодания клеток.

По словам диетолога, увеличение количества кетонов в организме может улучшать когнитивные способности у взрослых людей. Кроме того, ограничение калорийности снижает окислительный стресс. Под этим термином подразумевается процесс повреждения клетки в результате окисления особыми формами кислорода, накапливающимися в организме.

Снижение окислительного стресса способствует укреплению сосудов, в том числе тех, что находятся в области головного мозга. Их тонус снижает риск развития болезни Альцгеймера.

О'Нил добавила, что питание по строгому графику также способствует восстановлению циркадных ритмов — естественных циклических колебаний интенсивности различных биологических процессов, связанных со сменой дня и ночи. Вероятнее всего, прием пищи в определенное время позволяет пищеварительной системе больше «отдыхать» вечером и ночью.

Ранее диетолог развеяла популярные мифы о здоровом питании.

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