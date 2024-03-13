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Гастроэнтеролог рассказал о неожиданной опасности соленой пищи

The Conversation: соленая пища негативно влияет на микробиом кишечника

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Unsplash

Гастроэнтеролог Кристофер Дамман из медицинской школы при Вашингтонском университете рассказал The Conversation, что злоупотребление соленой пищей изменяет состав микробиома кишечника, потенциально повышая риск гипертонии, сердечно-сосудистых заболеваний и диабета.

Специалист рассказал, что люди уже очень давно используют соль для обработки, сохранения и улучшения качества пищевых продуктов. Ценность соли отчасти заключается в том, что она служит пищевым консервантом, сдерживающим рост нежелательных микробов в пище и позволяющим размножаться желаемым. Именно эта способность соли позволяет изготавливать ферментированные продукты, такие как квашеная капуста и сыр.

В последние несколько десятилетий потребление соли во всем мире резко возросло. По мнению Даммана и многих других врачей, злоупотребление солеными продуктами может провоцировать повышение кровяного давление и увеличить риск сердечных приступов и инсультов.

Гастроэнтеролог также отметил, что соленые продукты могут уменьшать количество полезных кишечных микробов и ключевых метаболитов, которые они вырабатывают из клетчатки в процессе ее переработки. Недостаток этих метаболитов приводит к запуску воспалительного процесса в организме и снижает эластичность сосудов, что, в свою очередь, мешает нормальной работе сердечно-сосудистой системы.

По словам врача, более высокие уровни натрия в кале вследствие изменений кишечного микробиома также в значительной степени связаны с метаболическими нарушениями — диабетом, жировой дистрофией печени и ожирением.

Ранее врач рассказал о привычках, которые помогут снизить потребление соли.

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