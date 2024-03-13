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Найдено преимущество медикаментозной терапии синдрома дефицита внимания и гиперактивности

JAMA: лекарства от СДВГ снижают риск летального исхода по разным причинам

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Ученые из Каролинского института в Швеции выявили связь между использованием лекарств от синдрома дефицита внимания и гиперактивности и снижением риска преждевременного ухода их жизни по различным причинам. Результаты исследования опубликованы в JAMA (Journal of the American Medical Association).

Синдром дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ) — это поведенческое и нервно-психическое расстройство, начинающееся в детском возрасте. Проявляется такими симптомами, как трудности с концентрацией внимания, гиперактивность и плохо управляемая импульсивность. Предыдущие исследования показали, что люди с диагнозом СДВГ имеют повышенный риск преждевременного ухода из жизни. Однако роль лекарств в повышении или снижении этого риска оставалась невыясненной.

В новом исследовании шведских ученых приняли участие 150 тысяч человек в возрасте от 6 до 64 лет. У всех участников диагностировали СДВГ в период с 2007 по 2018 год. Ученые оценили риск преждевременного ухода из жизни в течение двух лет после постановки диагноза у людей, которые начали принимать лекарства в течение трех месяцев после выявления СДВГ (56,7% добровольцев) и у тех, кто этого не делал.

Анализ показал, что риск ухода из жизни по неестественным причинам (таким как несчастные случаи и передозировка наркотическими средствами) был снижен на четверть у людей, принимавших лекарства. Ученые также отметили, что их исследование носило наблюдательный характер, поэтому нельзя с точностью утверждать, что отказ от приема препаратов от СДВГ повышает риск летальных исходов.

Ранее ученые выяснили, какие трудности в развитии ребенка указывают на СДВГ и аутизм.

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