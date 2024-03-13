Хороший сон способствует щедрости, выяснили ученые

Ученые из Бернского университета в Швейцарии выяснили, что желание пожертвовать деньги на благотворительность усиливается после качественного сна. Результаты исследования опубликованы в журнале Neuroscience.

В исследовании приняли участие 54 взрослых человека. Им было предложено сыграть в игру, по итогам которой добровольцам начислялось определенное количество баллов, выступающих в качестве аналога платежного средства в реальном мире. Отмечается, что до начала эксперимента ученые собрали данные о мозговой активности участников во время ночного отдыха с помощью специальных устройств.

Результаты показали, что участники, которые демонстрировали более высокую активность мозга во время медленноволнового сна, с большей вероятностью соглашались пожертвовать накопленные баллы (деньги) другим людям или благотворительным фондам. Отмечается, что медленноволновая фаза сна характеризуется снижением мозговой активности и отсутствием быстрых движений глаз. Во время этого периода ночного отдыха снижается давление крови в сосудах, расслабляются сердце и мышцы, восстанавливается иммунная система.

Ученые выяснили, что у испытуемых, проявивших большую щедрость, активность была зарегистрирована в правой височной доле мозга, которая ответственна за восприятие и опознание целых объектов, регуляцию эмоций и генерацию размышлений о перспективах влияния определенного поведения на других людей.

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