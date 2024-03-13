Названа привычка, которая может продлить жизнь на два-три года

Ученые из Лондонской школы экономики совместно со специалистами из британской страховой компании Vitality обнаружили, что прохождение не менее пяти тысяч шагов три раза в неделю может увеличить продолжительность жизни на два с половиной года у мужчин и на три года у женщин. Результаты исследования опубликованы в The Lancet.

В ходе исследования ученые изучили уровни физической активности более миллиона человек за последние 10 лет и создали карту «двигательных» привычек жителей Великобритании и Южной Африки. В соответствии с данными, отображаемыми на карте, 35% британцев относятся к категории малоактивных людей. Ученые отметили, что пассивный образ жизни может стать провокатором сердечно-сосудистых заболеваний, ожирения, диабета и рака.

Исследователи подсчитали, что увеличение подвижности физически неактивных граждан до пяти тысяч шагов в неделю потенциально позволит Национальной службе здравоохранения Великобритании ежегодно экономить четыре миллиарда фунтов стерлингов (более 465 миллиардов рублей) благодаря сокращению числа госпитализаций.

Сумма предполагаемых сэкономленных денег может вырасти до 15 миллиардов фунтов стерлингов (более одного триллиона семисот миллиардов рублей), если малоподвижные люди начнут проходить по пять тысяч шагов три раза в неделю.

Исследователи также пришли к выводу, что 15 тысяч шагов в неделю могут поспособствовать увеличению продолжительность жизни на два с половиной года у мужчин и на три года у женщин. Такой положительный эффект связан со снижением темпов развития диабета, ожирения, а также заболеваний сердца, сосудов и психики вследствие улучшения физической формы.

Ранее ученые выяснили, как защититься от сердечной недостаточности с помощью ходьбы.