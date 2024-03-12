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Ученые придумали, что делать со списанными нефтегазовыми платформами

Nature: старые буровые платформы можно превратить в искусственные рифы

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Olaf Kruger/imageBROKER.com/Global Look Press

Ирландские ученые из Университетского колледжа Корка предложили способ утилизации вышедших из эксплуатации нефтегазовых платформ, морских ветряных электростанций и других искусственных сооружений. Исследование опубликовано в научном журнале Nature.

В соответствии с законодательством ряда стран, такие конструкции необходимо убирать с шельфа по истечении их срока службы, однако эти операции очень дороги. К 2030 году это требование затронет несколько тысяч морских объектов.

Авторы отчета предлагают пересмотреть действующие законы и стратегии по выводу из эксплуатации подобных структур, а также изучить альтернативные методы утилизации подобных сооружений, включая превращение их в основу для искусственных рифов.

Ученые отметили, что многие из буровых вышек и других объектов в океане возводились без учета экологических соображений и в отсутствии юридических требований к их воздействию на окружающую среду.

«Там, где разрешено преобразование буровых установок в рифы, мы выступаем за сбор надежных, объективных научных данных для экологического и социального анализа затрат и выгод, чтобы обеспечить прозрачное и обоснованное принятие решений.

В нашем комментарии изложена структура чтобы местные власти могли оценить лучший способ вывода из эксплуатации морских буровых установок», — отметил один из авторов исследования, доктор Энтони Найтс.

Ранее ученые выяснили, что искусственные рифы позволяют полностью восстановить кораллы всего за четыре года.

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