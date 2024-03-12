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Ученые выяснили, может ли красота смягчить приговор за преступление

QJEP: привлекательность подсудимых может повлиять на вердикт присяжных

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Jiri Hubatka/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Британские психологи из Линкольнского университета изучили влияние субъективной красоты и привлекательности обвиняемых в различных преступлениях людей на тяжесть приговора, который им выносит суд присяжных. Исследование опубликовано в научном издании Quarterly Journal of Experimental Psychology (QJEP).

Предыдущие изыскания показали, что так называемый эффект ореола в некоторых случаях помогает преступникам получить более мягкое наказание за содеянное. Эффектом ореола в психологии называют влияние первоначального хорошего впечатления о человеке на его дальнейшее восприятие.

В рамках эксперимента ученые отобрали группу добровольцев, которые должны были играть роль присяжных. Им продемонстрировали 60 «обвиняемых», различающихся по уровню привлекательности. Условным подсудимым приписали одно из трех тяжких преступлений — ограбление, сексуальное насилие или лишение человека жизни.

Присяжные должны были сначала оценить привлекательность каждого из обвиняемых по шкале от ноля до девяти (чем больше, тем привлекательнее), а затем вынести решение о его виновности или невиновности.

Результаты показали, что более привлекательных людей реже признавали виновными в лишении кого-либо жизни, но чаще — в совершении сексуального насилия. В случае с грабежом красота или ее отсутствие не влияли на вердикт судейского жюри.

По словам ученых, им действительно удалось зафиксировать эффект ореола в сценарии, моделирующем суд присяжных. Психологи отметили, что во время настоящих судебных процессов тяжесть совершенных преступлений должна перевешивать восприятие внешней привлекательности подсудимых.

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