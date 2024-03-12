Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Астрономы раскрыли тайну гигантской звезды Бетельгейзе

TAJL: аномальная скорость вращения Бетельгейзе оказалась миражом турбулентности

close
100%
Rogelio Bernal Andreo

Международная группа астрономов под руководством специалистов Института имени Макса Планка в Германии нашла объяснение невероятной скорости вращений звезды-гиганта Бетельгейзе, расположенной в 650 световых годах от Земли в созвездии Ориона. Исследование опубликовано в научном журнале The Astrophysical Journal Letters (TAJL).

Бетельгейзе — одна из крупнейших известных звезд. Ее диаметр составляет более 1 млрд километров, что почти в 1000 раз больше Солнца, а масса Бетельгейзе в 10-20 раз превосходит массу нашей звезды. Если бы Солнце и Бетельгейзе поменялись местами, то последняя поглотила бы Меркурий, Венеру, Землю и Марс, а ее атмосфера простиралась бы до Юпитера.

В процессе эволюции звезды расширяются и замедляются, однако последние наблюдения показали, что Бетельгейзе вращается со скоростью 5 км/с — в 20 раз быстрее, чем положено объекту с такими характеристиками.

Астрономы воспользовались радиообсерваторией ALMA в Чили, чтобы лучше изучить огромную звезду. Как показали наблюдения, поверхность красного сверхгиганта турбулентна и покрыта кипящими пузырями. Размеры некоторых из этих пузырей равны диаметру орбиты Земли вокруг Солнца, составляющей 300 млн километров.

Ученые проанализировали динамику возникновения и исчезновения кипящих скоплений на Бетельгейзе и пришли к выводу, что аномальная скорость вращения звезды была иллюзией, вызванной крупномасштабными турбулентными возмущениями ее оболочки. Эту гипотезу подтвердили в ходе 90% симуляций.

Астрономы добавили, что у необычного поведения сверхгиганта могут быть и другие объяснения. Например, Бетельгейзе на самом деле способна разогнаться до наблюдавшейся скорости, поглотив небольшую звезду-компаньона.

Ранее исследователи космоса заметили перепад в яркости свечения Бетельгейзе, вызванный вероятным слиянием с меньшей звездой.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами