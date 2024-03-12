Астрономы раскрыли тайну гигантской звезды Бетельгейзе

Международная группа астрономов под руководством специалистов Института имени Макса Планка в Германии нашла объяснение невероятной скорости вращений звезды-гиганта Бетельгейзе, расположенной в 650 световых годах от Земли в созвездии Ориона. Исследование опубликовано в научном журнале The Astrophysical Journal Letters (TAJL).

Бетельгейзе — одна из крупнейших известных звезд. Ее диаметр составляет более 1 млрд километров, что почти в 1000 раз больше Солнца, а масса Бетельгейзе в 10-20 раз превосходит массу нашей звезды. Если бы Солнце и Бетельгейзе поменялись местами, то последняя поглотила бы Меркурий, Венеру, Землю и Марс, а ее атмосфера простиралась бы до Юпитера.

В процессе эволюции звезды расширяются и замедляются, однако последние наблюдения показали, что Бетельгейзе вращается со скоростью 5 км/с — в 20 раз быстрее, чем положено объекту с такими характеристиками.

Астрономы воспользовались радиообсерваторией ALMA в Чили, чтобы лучше изучить огромную звезду. Как показали наблюдения, поверхность красного сверхгиганта турбулентна и покрыта кипящими пузырями. Размеры некоторых из этих пузырей равны диаметру орбиты Земли вокруг Солнца, составляющей 300 млн километров.

Ученые проанализировали динамику возникновения и исчезновения кипящих скоплений на Бетельгейзе и пришли к выводу, что аномальная скорость вращения звезды была иллюзией, вызванной крупномасштабными турбулентными возмущениями ее оболочки. Эту гипотезу подтвердили в ходе 90% симуляций.

Астрономы добавили, что у необычного поведения сверхгиганта могут быть и другие объяснения. Например, Бетельгейзе на самом деле способна разогнаться до наблюдавшейся скорости, поглотив небольшую звезду-компаньона.

Ранее исследователи космоса заметили перепад в яркости свечения Бетельгейзе, вызванный вероятным слиянием с меньшей звездой.