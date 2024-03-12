Возрастные изменения кожи могут способствовать метастазированию меланомы

Ученые из университета Джонса Хопкинса обнаружили, что повышенная жесткость увядающей кожи способствует высвобождению белка ICAM1, который делает кровеносные сосуды более проницаемыми. Это позволяет раковым клеткам распространяться по всему организму при меланоме. Результаты исследования опубликованы в Nature Aging.

В ходе исследования на лабораторных мышах с меланомой (раком кожи) ученые выяснили, что из-за огрубления кожи старых грызунов с возрастом в их организмах снижется экспрессия белка под названием HAPLN1. Он ответственен за сохранение эластичности кожных покровов. Снижение уровня HAPLN1 происходит одновременно с повышением концентрации ICAM1, другого белка, который провоцирует ригидность тканей.

Усиленная экспрессия ICAM1 способствует ангиогенезу — росту кровеносных сосудов, которые снабжают раковые опухоли питательными веществами и помогают им расти. Этот белок также делает кровеносные сосуды менее герметичными, что облегчает выход раковых клеток из первоначального очага опухоли и их распространение в отдаленные участки тела.

Ученые также выяснили, что лечение препаратами-блокаторами ICAM1 может предотвратить метастазирование рака кожи. По их мнению, это открытие в будущем может поспособствовать разработке новых, более эффективных методов терапии меланомы у пожилых.

Ранее врач рассказала, почему в пожилом возрасте люди худеют.