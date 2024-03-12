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Психолог назвал детали, по которым можно выявить маньяка

Психолог Дворянчиков: двойственное отношение к женщине выдает возможного маньяка

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Для лиц с аномалиями сексуального влечения существуют определенные маркеры, которые позволяют с высокой степенью вероятности определить особенности психосексуальной сферы, которые нередко обнаруживаются у лиц, совершивших сексуальные правонарушения. Об этом «Газете.Ru» рассказал профессор Николай Дворянчиков, декан факультета «Юридическая психология» МГППУ.

Все маркеры описаны в специальной литературе и доступны для выявления с помощью психодиагностических интервью со специализированными батареями методик.

«Вот, например, для мужчин с сексуальной девиацией характерно амбивалентное (двойственное) отношение к женщинам. Есть ряд методик, где в разговоре с подозреваемым предлагается подобрать ассоциации к разным объектам: «женщина», «мужчина», «ребенок» и «я». Мужчина, когда он ассоциирует женщину с кем-то притягательным и одновременно опасным, как раз и проявляет один из признаков сексуального неблагополучия. Например, «роза с шипами — она красивая, но может уколоть», или «кошка — она ласковая, но может расцарапать», – рассказал специалист.

По его словам, в норме такое встречается намного реже, а вот для парафиликов (лицо с девиантным сексуальным поведением) образ женщины практически всегда в себе несет одновременно и притягательность, и опасность, которая мешает ему быть с ней. Это часто и побуждает мужчину к совершению преступления.

Подробнее о том, как ловят маньяков, какие программы для этого существуют, как работают профайлеры, как лечат серийных убийц и можно ли добиться их выздоровления — в интервью «Газете.Ru».

Ранее психолог рассказал, как среди людей появились маньяки.

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