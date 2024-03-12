Психолог объяснил, почему женщин-маньяков меньше

Менее одного процента от всех серийных сексуальных убийц — женщины. Такое небольшое количество объясняется тем, что у женщин пластичность в поведении и адаптивность выше, и то, что мужчине пережить сложно, женщине проще. Об этом «Газете.Ru» рассказал профессор Николай Дворянчиков, декан факультета «Юридическая психология» МГППУ.

«Меньшая ригидность (твердость) позволяет решать проблемы не прямым способом, а обходным и более социально приемлемым, в отличие от мужчин. На мужчинах природа экспериментирует, — такое девиантное поведение — тоже своего рода эксперимент», – отметил психолог.

По его словам, существует теория, которая описывает причины полового диморфизма — разделения на мужской и женский пол. Автор теории Виген Геодакян говорит, что разделение на два пола позволило таким видам занять большие ареалы территории и вытеснить нераздельнополые.

«В соответствии с теорией этого ученого женская подсистема отвечает за хранение самой ценной для выживания рода информации популяции. Мужская подсистема нацелена на то, чтобы овладевать новыми территориями и передавать потомкам качества, которые способствуют выживанию в данных конкретных условиях», – рассказал Дворянчиков.

Биолог Геодакян приводит массу примеров в доказательство своей теории: по статистике мужчин рождается больше, чем женщин, до преклонного возраста доживает больше женщин, мужской пол принимает на себя опасности и риски, которые выходят за зону популяционного комфорта. Поэтому мужчины более ригидны, но более разнообразны в индивидуальных поведенческих проявлениях. Эта вариативность с точки зрения биолога позволяет виду быть готовым к самым различным изменениям во внешней среде.

Подробнее о том, как ловят маньяков, какие программы для этого существуют, как работают профайлеры, как лечат серийных убийц и можно ли добиться их выздоровления — в интервью «Газете.Ru».

Ранее криминальный психолог Дворянчиков рассказал об общих чертах, присущих маньякам.