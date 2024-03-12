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Психолог рассказал, как среди людей появились маньяки

Психолог Дворянчиков назвал сексуальных маньяков «запасным фондом» эволюции

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Маньяки могли эволюционно появится для того, чтобы популяция выжила в непростых условиях. Об этом «Газете.Ru» рассказал профессор Николай Дворянчиков, декан факультета «Юридическая психология» МГППУ.

Существует теория, которая описывает причины полового диморфизма — разделения на мужской и женский пол. Согласно ей, половое разделение позволило таким видам занять большие ареалы и вытеснить нераздельнополые. Так, женщины отвечают за хранение ценной для выживания рода информации популяции, а мужчины – за овладение новыми территориями и передачу потомкам качеств, которые способствуют выживанию в данных конкретных условиях.

«Это вписывается в эволюционную теорию парафилии (сексуального извращения). Допустим, за счет ригидности и своеобразия когда-то, возможно, выживали те, чьи поступки, разценивавшиеся бы сейчас как аномалии, позволяли решать задачи выживания популяции в непростых условиях. Среда меняется, меняются, соответственно, требования к совместному существованию, а диапазон рождающихся мужчин все равно такой же широкий», – объяснил специалист.

По его словам, согласно этой теории, люди с аномалиями сексуального влечения — это своеобразный «запасной фонд», «депозит эволюции».

«На всякий случай в популяции в очень небольших количествах он всегда есть, поэтому мы и можем обнаруживать по сохранившимся документам относительно устойчивое присутствие аномального сексуального поведения в различные исторические эпохи», – заключил психолог.

Подробнее о том, как ловят маньяков, какие программы для этого существуют, как работают профайлеры, как лечат серийных убийц и можно ли добиться их выздоровления — в интервью «Газете.Ru».

Ранее криминальный психолог Дворянчиков назвал два типа маньяков.

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