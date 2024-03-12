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Диетолог развеяла популярные мифы о здоровом питании

Taylor & Francis: строгие диеты не имеют ничего общего со здоровым питанием

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Freepik.com

Сертифицированный американский врач-диетолог Джойс Паттерсон рассказала, что здоровое питание на самом деле не предполагает множества ограничений. Специалист также отметила, что не существует продуктов, которые могут «восстановить метаболизм» и помочь похудеть. Об этом сообщает Taylor & Francis.

Паттерсон рассказала, что в последние несколько десятилетий наблюдается постоянная смена «диетических тенденций», предполагающих те или иные ограничения в питании. По мнению специалиста, эффективность и безопасность многих «модных» диет на самом деле не доказана наукой. Она также отметила, что даже типы питания с подтвержденной результативностью для похудения (такие как низкоуглеводная диета и периодическое голодание) нуждаются в дополнительных оценках в ходе исследований.

Диетолог добавила, что мифы о вреде тех или иных нутриентов, консервантов и пищевых добавок зачастую культивируются производителями продуктов питания. Это побуждает людей вступать на путь строгих ограничений, не имеющих ничего общего со здоровым питанием. Паттерсон объяснила, что при умеренном употреблении все продукты безопасны для здоровья.

Одновременно с этим, не существует пищи, потенциально способной «восстановить метаболизм» и ускорить процесс похудения. По словам диетолога, обмен веществ человека не может быть «разрушен» вследствие употребления сахара, жиров, углеводов и других веществ. По этой причине стремление к идеально сбалансированному рациону, состоящему только из натуральных, необработанных и высококачественных продуктов, лишено смысла.

Паттерсон предполагает, что применение правила «80/20» более рационально. Такая система питания предполагает следование определенным диетическим рекомендациям 80% времени. На остальные 20% приходятся различные послабления в питании, необходимые для сохранения здоровья психики.

Ранее диетолог перечислил продукты, способствующие долголетию.

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