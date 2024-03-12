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Путин обсудил с Борисовым подготовку к новой миссии на МКС

Путин обсудил с главой «Роскосмоса» Борисовым экипаж для новой миссии на МКС

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«Роскосмос»

Президент России Владимир Путин обсудил с гендиректором «Роскосмоса» Юрием Борисовым подготовку к новой миссии на Международную космическую станцию (МКС). Об этом сообщается на сайте Кремля.

В ходе беседы с Путиным Борисов заявил, что подготовка к новой миссии на МКС перешла в финальную стадию. По его словам, сейчас завершаются все комплексные испытания по подготовке экипажа из трех человек.

Гендиректор «Роскосмоса» также сообщил, что космонавт из Белоруссии Марина Василевская, прошедшая отбор в декабре 2022 года, приступила к подготовке с августа прошлого года.

«Завершила, все экзамены сдала, готова к полету», — сказал Борисов.

21 марта космонавты должны быть доставлены на МКС на космическом корабле «Союз-25».

4 марта космический корабль США Crew Dragon компании SpaceX с российским космонавтом Александром Гребенкиным в составе экипажа миссии Crew-8 был запущен к Международной космической станции (МКС).

10 марта специальный корреспондент ТАСС на Международной космической станции, командир отряда космонавтов «Роскосмоса» Олег Кононенко принял командование МКС от датского астронавта Европейского космического агентства (ESA) Андреаса Могенсена.

Ранее с Восточного стартовала ракета «Союз-2.1б».

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