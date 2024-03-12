Врач рассказала, почему в пожилом возрасте люди худеют

Британский врач-терапевт Элли Кэннон рассказала Daily Mail, что уменьшение массы тела у пожилых людей зачастую связано с сокращением количества мышц в организме. Для поддержания и набора здорового веса нужно увеличить количество белков и углеводов в рационе.

Врач объяснила, что по мере старения в организме происходят изменения, которые могут негативно влиять на обмен веществ, процессы пищеварения и аппетит. Также многие пожилые люди со временем становятся менее подвижными, что приводит к уменьшению количества мышц в организме ввиду их неиспользования.

Чтобы набрать здоровый вес, врач порекомендовала увеличить количество белков и углеводов в рационе. Также стоит рассмотреть использование продуктов с высокой калорийностью при приготовлении пищи. Другим способом получения дополнительной энергии может быть употребление сладких фруктовых соков и специальных витаминизированных напитков.

Кэннон также отметила, что непреднамеренная потеря веса может быть тревожным признаком многих заболеваний, в числе которых рак. По этой причине людям, заметившим у себя неожиданное снижение массы тела, необходимо пройти обследование у врача.

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