Ученые рассказали, как родители неосознанно подвергают младенцев риску удушья

Сон в наклонном положении, например, в детской качалке, может подвергать младенцев риску удушья. Об этом рассказали исследователи из британской благотворительная организации, целью которой является предотвращение неожиданных летальных исходов в младенчестве — Lullaby Trust.

Эксперты объяснили, что самым безопасным вариантом для младенцев является сон на спине. При этом ребенка нужно укладывать на твердую поверхность, чтобы избежать случайного запрокидывания головы вперед. Такое положение увеличивает риск сужения неокрепших дыхательных путей, что, в свою очередь, повышает вероятность синдрома внезапного детского летального исхода.

Также эксперты из Lullaby Trust рекомендуют удостовериться, что в кроватке нет незакрепленных простыней, одеял и подушек. Дело в том, что некоторые младенцы, которые активно двигаются во сне, зачастую стремятся натянуть ткань на голову. Это также связано с повышенным риском удушья. По этой же причине не рекомендуется полностью накрывать ребенка одеялом — его верхний край не должен располагаться выше линии плеч.

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