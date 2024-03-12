Ученые обнаружили новую возможную причину затяжного COVID-19

Ученые из Кембриджского университета обнаружили, что дефицит железа в крови и нарушение способности организма к регуляции уровня этого вещества может быть причиной длительно непроходящего COVID-19. Результаты опубликованы в журнале Nature Immunology.

Постковидный синдром или затяжной COVID-19 — это неприятные патологические симптомы, возникающие после перенесенной коронавирусной инфекции и сохраняющиеся более 12 недель. В их число входит усталость, апатия, неспособность сосредоточиться, а также ощущение затуманенности сознания.

Вскоре после начала пандемии COVID-19 ученые из Кембриджского университета начали набор людей с положительным результатом теста на вирус для исследования. Участники должны были в течение одного года предоставлять ученым образцы крови для отслеживания в ней изменений после заражения. Отмечается, что всего в исследовании приняли участие 214 человек. Примерно 45% из них сообщили о симптомах затяжного COVID-19 в период от трех до десяти месяцев после выздоровления.

Анализ биоматериала участников с постковидным синдромом показал, что низкий уровень железа в крови способствовал развитию у добровольцев анемии и нарушал выработку здоровых эритроцитов — красных клеток крови. Кроме того, во время и после протекания COVID-19 в тяжелой форме нарушение регуляции уровня железа было более значимым.

Ученые объяснили, что, когда в организме возникает инфекция, он реагирует удалением железа из кровотока. Это является защитным механихмом от потенциально смертельных бактерий, которые захватывают железо в кровотоке и быстро размножаются. Когда этот процесс протекает длительно, усугубляющийся недостаток железа приводит к тому, что кислород менее эффективно транспортируется по всему организму. Именно с этим связано постоянное ощущение физической слабости, затуманенности сознания и апатии.

Ранее выяснилось, что длительный COVID-19 усиливает похмелье.