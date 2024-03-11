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Врач рассказала, когда зубная боль может указывать на проблемы с сердцем

Врач Исакова: боль в нижней челюсти может указывать на патологии сердца

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Типичным симптомом патологий сердца является боль за грудиной, которая может «отдавать», в лопатку, руку, живот или челюсть. Но иногда они протекают нехарактерно — эпицентр боли может быть, например, только в нижней челюсти, об этом «Газете.Ru» рассказала онколог, врач-эксперт медицинской компании СберЗдоровье Суна Исакова.

«Около 10% пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями могут испытывать зубную боль и думать, что это неврит тройничного нерва или другие патологии зубов. Однако такая боль может указывать на проблемы с сердцем, это может возникать из-за передачи болевого импульса по нервным волокнам, «корни» которых едины как для нижней челюсти, так и для сердца», — объяснила Исакова.

При этом обычно боль возникает на фоне физической нагрузки и проходит в покое, если речь идет о стенокардии напряжения.

«Исключить инфаркт миокарда в таких случаях сложнее, но тщательно собранный анамнез на предмет хронических заболеваний, характеристики боли, предыдущих эпизодов, если они были, может помочь врачу распознать экстренную ситуацию», — отметила Исакова.

По ее словам, при возникновении любой высокоинтенсивной боли или при ее частых эпизодах следует обратиться к специалисту.

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