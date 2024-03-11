Ученые обнаружили новую возможную причину детского ожирения

Ученые из университета Гранады в Испании обнаружили, что химическое вещество под названием Бисфенол А (BPA), широко используемое при создании долговечных пластиковых изделий, может быть косвенным провокатором ожирения у детей. Результаты исследования опубликованы в ASM (American Society for Microbiology) Journals.

В ходе исследования ученые собрали информацию о здоровье более сотни детей в возрасте пяти-десяти лет с целью выявления кишечных бактерий, которые связаны с бисфенолом А. Выяснилось, что воздействие этого химического вещества способно негативно влиять на микробиом кишечника, сокращая бактериальное разнообразие в нем.

Ученые отметили, что у детей с нормальным весом была в целом более разнообразная, обогащенная и структурированная сеть кишечных бактерий, чем у испытуемых с избыточным весом и ожирением. Ученые предположили, что воздействие бисфенола А вызывает изменения таксономического состава микробиоты. В частности, это химическое вещество может способствовать развитию в кишечнике микробных сообществ, связанных с ожирением. Отмечается, что состав и функция микробиоты кишечника играет определенную роль в патогенезе ожирения и ряда метаболических расстройств.

По мнению ученых, их исследование может поспособствовать изменению государственной политики разных стран относительно производства и использования пластика. Такие потенциальные вмешательства могут снизить темпы развития детского ожирения во всем мире.

Ранее стало известно, передается ли избыточный вес по наследству.