Ученые обнаружили ген, предотвращающий разрушение мышц

Ученые из университета Умео в Швеции обнаружили, что усиление экспрессии гена под названием fhl2b способствует предотвращению разрушения мышечных волокон при миодистрофии. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Communications (Nat Com).

Ранее ученые обнаружили, что экспрессия гена fhl2b в глазных мышцах повышается у рыбок Данио с мышечной дистрофией. Это большая группа наследственных заболеваний, которые характеризуются прогрессирующей слабостью и дегенерацией скелетных мышц, то есть потерей мышечной массы. Ученые также выяснили, что мышечной деградации не происходит при усиленной экспрессии fhl2b. Это позволило сделать предположение о том, что fhl2b защищает мышцы от разрушения.

Чтобы проверить эту гипотезу, ученые усилили экспрессию гена fhl2b во всех мышечных тканях рыбок Данио с серьезным заболеванием, называемом мышечной дистрофией Дюшенна. В результате такого вмешательства животные прожили более долгую жизнь с сохранением мышечной массы в нормальном объеме.

По словам ученых, их открытие в будущем может поспособствовать разработке новых методов лечения мышечной дистрофии, основанных на манипулировании fhl2b. Для выявления терапевтических стратегий, подходящих людям, необходимо провести дополнительные исследования.

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