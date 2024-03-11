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Ученые выяснили, как состав тела связан с болезнью Альцгеймера

Frontiers: у людей с болезнью Альцгеймера чаще уменьшена окружность икр и талии

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Ученые из Столичного медицинского университета в Китае обнаружили, что у страдающих болезнью Альцгеймера в среднем значительно меньшая окружность рук, талии, икр и бедер и более низкий индекс массы тела по сравнению с людьми без этого заболевания. Результаты исследования опубликованы в журнале Frontiers in Nutrition.

В ходе исследования ученые собрали данные о состоянии физического здоровья, весе, росте, окружности рук, талий, икр и бедер 266 добровольцев. Из них у 121 человека наблюдалось снижение когнитивных способностей вследствие болезни Альцгеймера, 73 были здоровы, а 72 демонстрировали умеренные когнитивные нарушения.

Оказалось, что у испытуемых с болезнью Альцгеймера в среднем была значительно меньшая окружность рук, талии, икр и бедер и более низкий индекс массы тела по сравнению со здоровыми добровольцами. Меньшая окружность талии коррелировала с более низким уровнем β-амилоидного белка (Aβ) и высокими концентрациями фосфорилированного тау (P-tau) и общего тау (T-tau) в спинномозговой жидкости пациентов со значительно сниженными когнитивными способностями.

В научном сообществе принято считать, что β-амилоидные и тау-белки являются причиной болезни Альцгеймера ввиду их способности образовывать бляшки в структурах мозга, тем самым нарушая работу нейронов.

Ученые предположили, что меньшая окружность рук, талии, икр и бедер связана с использованием организмом скелетных мышц в качестве источника питания в ответ на длительное состояние отрицательного энергетического баланса во время болезни Альцгеймера. Они добавили, что, вероятнее всего, по мере прогрессирования заболевания мышечная масса в теле постепенно убывает.

Ранее была найдена новая причина возрастных болезней.

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