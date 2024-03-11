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Ученые выяснили, как растительный и животный типы белка влияют на качество сна

EJCN: растительный белок повышает качество сна

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Ученые из Гарвардской школы общественного здравоохранения обнаружили, что большое количество растительного белка в рационе способствует улучшению качества сна. Результаты научной работы опубликованы в European Journal of Clinical Nutrition (EJCN).

В исследовании были использованы данные 14796 мужчин и более 83 тысяч женщин. Ученые собрали информацию о пищевых привычках участников и качестве их сна. Более 65% участников исследования сообщили, что спали по семь-восемь часов каждую ночь.

Ученые не выявили никакой связи между общим высоким потреблением белка и качеством сна. Однако корреляционный анализ показал, что белок из растительных источников способствовал более низкому количеству ночных пробуждений и повышению эффективности отдыха. Богатыми источниками растительного белка являются бобовые, злаки, семена и орехи.

Кроме того, исследование показало, что употребление обработанного и необработанного красного мяса и птицы было взаимосвязано с ухудшением качества ночного отдыха. Таких ассоциаций не наблюдалось для рыбы. Ученые предположили, что мясо, в котором содержится больше жиров, сокращает фазы глубокого сна.

Ранее стало известно, что хороший сон улучшает иммунитет, повышая уровень гормона роста.

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