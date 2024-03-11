Ученые выяснили, как иммунные клетки «принимают решение» об уничтожении патогенов

Ученые из университета штата Вашингтон в США обнаружили, что клетки иммунной системы человека могут принимать решение о том, в какое время нужно уничтожить угрозу. Это повышает способность иммунной системы эффективно реагировать на различные типы проблем. Результаты исследования опубликованы в журнале Immunity.

Исследователи объяснили, что у каждого человека есть от 10 до 100 миллионов уникальных Т-клеток (Т-лимфоцитов), которые выполняют важную работу в иммунной системе. В частности, они патрулируют организм на предмет вторжения патогенов или появления раковых клеток, которые необходимо устранить.

Каждая из Т-клеток обладает уникальным рецептором, который позволяет ей распознавать чужеродные белки на поверхности инфицированных или раковых клеток. Когда Т-клетка сталкивается с определенным белком, она быстро делится, чтобы уничтожить патоген-нарушитель.

В ходе исследования ученые обнаружили, что клетки иммунной системы могут не уничтожать патогены сразу. Это связано с потенциальным повторным вторжение вызывающих заболевания микроорганизмов. Исследователи уточнили, что существует особый путь принятия решения о том, когда нужно устранить патоген. Он зависит от активности гена, называемого Т-клеточным фактором 1, или TCF1.

Его подавление в случае, когда клетки противостоят вторгающимся патогенам и воспалению в организме, приводит к раннему принятию решения о том, станут ли Т-клетки эффекторными или клетками памяти. Эффекторные клетки — тип, который выполняет какое-то действие в ответ на стимуляцию, а клетки памяти хранят информацию о ранее действовавших антигенах и формируют вторичный иммунный ответ.

Ученые также обнаружили, что некоторые эффекторные клетки после «отключения» TCF1 и уничтожения патогена, могут активировать его снова, позже превратившись в клетки памяти. Такая гибкость в принятии решений Т-клетками памяти имеет решающее значение для генерации правильного количества клеток, которые реагируют немедленно, и клеток, которые готовятся к будущим инфекциям.

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