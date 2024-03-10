Спецкор ТАСС на МКС принял командование станцией

Специальный корреспондент ТАСС на Международной космической станции, командир отряда космонавтов «Роскосмоса» Олег Кононенко принял командование МКС от датского астронавта Европейского космического агентства (ESA) Андреаса Могенсена. Об этом сообщается в Telegram-канале «Роскосмоса».

Датчанин передает россиянину символический ключ от станции. Затем экипаж МКС традиционно ударил в корабельный колокол.

Кононенко будет командовать станцией до конца сентября 2024 года. За это время он улучшит свой мировой рекорд по суммарному пребыванию в космосе, доведя его до 1110 суток.

11 марта корабль Crew Dragon с экипажем миссии Crew-7 — астронавтом NASA Жасмин Могбели, астронавтом ESA Андреасом Могенсеном, астронавтом JAXA Сатоси Фурукавой и космонавтом «Роскосмоса» Константином Борисовым — должен покинуть МКС для возвращения на Землю.

Российский космонавт Александр Гребенкин прибыл на МКС 4 марта в составе экипажа миссии Crew-8. Вместе с ним на станцию прибыли астронавты NASA Майкл Барратт, Мэттью Доминик и Джанетт Эппс. Ракета-носитель Falcon-9 с кораблем Crew Dragon стартовала с Космического центра имени Джона Кеннеди (США, штат Флорида).

Ранее российские ученые создали космические двигатели, работающие на водке.