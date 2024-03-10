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Спецкор ТАСС на МКС принял командование станцией

Спецкор ТАСС на МКС Кононенко принял командование станцией от астронавта ESA

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Сергей Мамонтов/РИА Новости

Специальный корреспондент ТАСС на Международной космической станции, командир отряда космонавтов «Роскосмоса» Олег Кононенко принял командование МКС от датского астронавта Европейского космического агентства (ESA) Андреаса Могенсена. Об этом сообщается в Telegram-канале «Роскосмоса».

Датчанин передает россиянину символический ключ от станции. Затем экипаж МКС традиционно ударил в корабельный колокол.

Кононенко будет командовать станцией до конца сентября 2024 года. За это время он улучшит свой мировой рекорд по суммарному пребыванию в космосе, доведя его до 1110 суток.

11 марта корабль Crew Dragon с экипажем миссии Crew-7 — астронавтом NASA Жасмин Могбели, астронавтом ESA Андреасом Могенсеном, астронавтом JAXA Сатоси Фурукавой и космонавтом «Роскосмоса» Константином Борисовым — должен покинуть МКС для возвращения на Землю.

Российский космонавт Александр Гребенкин прибыл на МКС 4 марта в составе экипажа миссии Crew-8. Вместе с ним на станцию прибыли астронавты NASA Майкл Барратт, Мэттью Доминик и Джанетт Эппс. Ракета-носитель Falcon-9 с кораблем Crew Dragon стартовала с Космического центра имени Джона Кеннеди (США, штат Флорида).

Ранее российские ученые создали космические двигатели, работающие на водке.

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