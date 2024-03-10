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Врач рассказала, к кому обращаться с утренней скованностью

Ревматолог Гульева: утренняя скованность требует консультации ревматолога

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Боль в суставах, усиливающаяся после сна или отдыха, длительно повышенная температура, сухость кожи или слизистых, язвы на них, множественные переломы требуют обращения к ревматологу. Об этом «Доктору Питер» рассказала врач-ревматолог клиники «АБИА» Татьяна Гульева.

Боль в суставах и позвоночнике при ревматизме, по словам Гульевой, усиливается после отдыха, ночного сна, а после зарядки или разминки уменьшается. Этот симптом может сопровождаться отеком и покраснением суставов, они могут быть горячими. Возможно длительное повышение температуры тела (37-37,9 градусов). Сыпь на коже, ее сухость — тоже симптомы ревматических заболеваний, как и язвы слизистых оболочек и кожи. Увеличенные лимфоузлы, тромбозы, воспалительные заболевания глаз и кишечника, боли и слабость в мышцах, невынашивание беременности (или невозможность забеременеть), множественные переломы костей — все это требует обращения к ревматологу.

«Без лечения человек может стать инвалидом. Суставы приходится протезировать или возникают тяжелые осложнения со стороны внутренних органов: почек, печени, легких, сердца… На фоне проводимой терапии мы берем течение болезни под контроль и добиваемся ремиссии, то есть значительного улучшения состояния и даже выздоровления», — объяснила врач.

Чем раньше начато лечение, тем благоприятнее прогноз, подчеркнула Гульева. Кроме того, недавно появились появились лекарства нового поколения, инновационные генно-инженерные биологические препараты.

Ранее ученые нашли пищу, которая может привести к ревматоидному артриту.

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