проект

>

Более высокое потребление витаминов D и B12 может ухудшать здоровье у женщин

BMC: высокое потребление витаминов D и B12 связано с худшим здоровьем у женщин

close
100%
Depositphotos

Более высокое потребление витаминов D и B12 может повышать риск наличия нескольких хронических заболеваний. Это показало исследование, опубликованное в журнале BMC Public Health.

В исследовании приняли участие 25 тысяч женщин из Соединенного Королевства в возрасте от 35 до 69 лет. Пациентки с несколькими хроническими заболеваниями в среднем имели более высокий вес по отношению к росту, более низкий уровень образования и чаще были одинокими или овдовевшими по сравнению со своими сверстницами. Мультиморбидность, или наличие нескольких хронических заболеваний, повышает риск раннего летального исхода, госпитализаций, инвалидизации и депрессии.

Результаты показали, что более высокое потребление витамина B12, витамина D, белка и энергии может повышать риск мультиморбидности, но более высокое потребление витамина C может снизить его. Потребление железа снижало риск мультиморбидности у женщин младше 60 лет.

Необходимы дополнительные исследования, чтобы определить, можно ли снизить риск мультиморбидности приемом исследованных питательных веществ или ограничением их в пище. До этого было показано, что развитию мультиморбидности способствуют переедание и чрезмерное употребление алкоголя, мяса и снеков. Употребление фруктов, овощей и цельнозерновых продуктов связано с уменьшением риска, как и средиземноморская диета и увеличение потребления кальция и калия. Лютеин и зеаксантин также могут показали пользу в защите от мультиморбидности в нескольких исследованиях.

Ранее ученые назвали два фактора, которые вместе повышают риск летального исхода у женщин в три раза.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами