Более высокое потребление витаминов D и B12 может ухудшать здоровье у женщин

Более высокое потребление витаминов D и B12 может повышать риск наличия нескольких хронических заболеваний. Это показало исследование, опубликованное в журнале BMC Public Health.

В исследовании приняли участие 25 тысяч женщин из Соединенного Королевства в возрасте от 35 до 69 лет. Пациентки с несколькими хроническими заболеваниями в среднем имели более высокий вес по отношению к росту, более низкий уровень образования и чаще были одинокими или овдовевшими по сравнению со своими сверстницами. Мультиморбидность, или наличие нескольких хронических заболеваний, повышает риск раннего летального исхода, госпитализаций, инвалидизации и депрессии.

Результаты показали, что более высокое потребление витамина B12, витамина D, белка и энергии может повышать риск мультиморбидности, но более высокое потребление витамина C может снизить его. Потребление железа снижало риск мультиморбидности у женщин младше 60 лет.

Необходимы дополнительные исследования, чтобы определить, можно ли снизить риск мультиморбидности приемом исследованных питательных веществ или ограничением их в пище. До этого было показано, что развитию мультиморбидности способствуют переедание и чрезмерное употребление алкоголя, мяса и снеков. Употребление фруктов, овощей и цельнозерновых продуктов связано с уменьшением риска, как и средиземноморская диета и увеличение потребления кальция и калия. Лютеин и зеаксантин также могут показали пользу в защите от мультиморбидности в нескольких исследованиях.

Ранее ученые назвали два фактора, которые вместе повышают риск летального исхода у женщин в три раза.