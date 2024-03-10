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Неправильное хранение средств от прыщей может сделать их канцерогенными

HealthDay: перегрев средств от прыщей повысит содержание канцерогена в 800 раз

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Канцерогенное вещество бензол может образовываться в некоторых средствах для лечения угревой сыпи. Об этом сообщает HealthDay.

Один из активных ингредиентов в средствах от прыщей — бензоил пероксид. Согласно новому отчету независимой лаборатории в США, при неправильном хранении из него может образоваться бензол. При этом концентрации этого опасного канцерогенного вещества могли быть в 800 раз выше безопасных.

Лаборатория обнаружила бензол внутри продукта, а также бензольный газ в воздухе вокруг него. Его концентрация при этом более чем в 1200 раз превышала безопасный порог. Однако при этом температура была довольно высокой (70 градусов Цельсия), а воздействие — длительным (17 часов). Подобные условия возможны, если оставить средство в горячем в автомобиле.

Другие виды протестированных средств для лечения прыщей, которые содержали салициловую кислоту или адапален, не несли опасности образования бензола.

Ранее ученые выяснили, что два фактора повышают риск летального исхода у женщин почти в три раза.

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