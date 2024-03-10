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Назван фактор, без которого иммунитет не может нормально работать

Brain Behav Immun: хороший сон улучшает иммунитет, повышая уровень гормона роста

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Восьмичасовой ночной сон улучшает «обучаемость» иммунных клеток у людей. Это показало исследование, опубликованное в журнале Brain, Behavior, and Immunity.

Предыдущие работы показали, что у людей, которые спали ночью после вакцинации, иммунный ответ был в два раза выше. Однако биологические механизмы этого мало исследованы.

В новом исследовании ученые выяснили, что сон способствует миграции иммунных клеток Т-лимфоцитов в лимфатические узлы. В них происходит «обучение» Т-клеток, в том числе после вакцинации. Это объясняет, почему сон улучшал иммунный ответ привитых людей в предыдущих исследованиях.

Чтобы выяснить это, биологи оценили концентрацию различных подтипов Т-клеток в крови здоровых мужчин и женщин, которые спали восемь часов ночью либо просто лежали в постели. Участникам установили специальные катетеры для сбора крови во сне.

У пациентов, которым разрешили спать, были выше гормон роста и гормон пролактин, а также был лучше контакт между Т-клетками и белком CCL19, который играет важную роль в их миграции в лимфоузлы.

Ученые считают, что гормон роста и пролактин можно рассматривать как новые адъюванты для стимулирования иммунных реакций после вакцинации, особенно у пожилых людей, у которых уровень этих гормонов ниже.

Ранее ученые назвали два фактора, которые вместе повышают риск летального исхода у женщин в три раза.

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