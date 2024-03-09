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Диетолог перечислил продукты, способствующие долголетию

Daily Mail: диета на основе ярких продуктов способствует долголетию

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Британский диетолог и автор книг о здоровом питании Майкл Мосли рассказал изданию Daily Mail, что низкокалорийная диета, основанная на ярких продуктах, снижает воспаление в организме. Это способствует долголетию и снижает риск многих заболеваний.

По мнению специалиста по питанию, самым надежным способом достижения долголетия является здоровый образ жизни. Мосли объяснил, что нужно регулярно выполнять физические упражнения и есть много «ярких» продуктов, в число которых входят красная рыба, креветки, помидоры, фиолетовая капуста и картофель. Эти ярко окрашенные продукты содержат мощные антиоксиданты — вещества, защищающие клетки организма от повреждения особыми формами кислорода, свободными радикалами.

Уменьшение вреда, наносимого свободными радикалами, также известно как окислительный стресс. Окислительный стресс и сопутствующее ему воспаление являются главной причиной старения организма, а также развития сердечно-сосудистых заболеваний и появления когнитивных нарушений.

Диетолог также отметил, что продлению срока жизни способствует ограничение калорийности рациона. Легкий дефицит калорий препятствует молекулярным изменениям, происходящим в организме в процессе старения.

Ранее диетолог назвала три завтрака для защиты от рака толстой кишки.

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